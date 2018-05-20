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«Амкар» сохранил место в РФПЛ
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«Амкар» обыграл «Тамбов» и сохранил место в Российской футбольной премьер-лиге 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Пермский "Амкар" в гостях одержал победу над "Тамбовом" со счетом 1:0 в ответном переходном матче за право в следующем сезоне сыграть в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).
Мяч на 38-й минуте забил Михаил Костюков. Первая встреча также завершилась победой пермского клуба со счетом 2:0. Таким образом, "Амкару" удалось сохранить место в премьер-лиге на следующий сезон.
В прошедшем сезоне РФПЛ "Амкар" стал 13-м, набрав в 30 турах 25 очков. "Тамбов" в первенстве Футбольной национальной лиги с 68 очками в 38 играх финишировал четвертым.
"Амкар" и "Тамбов" впервые принимали участие в переходных матчах.
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