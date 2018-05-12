Фанаты «Гамбург» устроили беспорядки

Фанаты ФК «Гамбург» устроили беспорядки после вылета команды из бундеслиги

Relegation furry from #Humburg fans. You can't blame them, cuz they spent 54 without knowing a lower league. #Bundesliga @Bundesliga_EN



pic.twitter.com/uS3U0PFAmn— Iksule (@ikabirsule) 12 мая 2018 г. Встреча заключительного тура чемпионата Германии по футболу, в которой "Гамбург" принимал "Боруссию" из Мёнхенгладбаха, была приостановлена на некоторое время из-за массовых беспорядков на стадионе. Об этом сообщает Би-би-си.

Матч между командами завершился со счетом 2:1 в пользу "Гамбурга". Несмотря на эту победу, "Гамбург" занял 17-е место в турнирной таблице и впервые в своей истории вылетел во второй дивизион чемпионата Германии. В конце встречи фанаты команды использовали пиротехнические изделия и пытались прорваться на поле, в результате чего полицейским и сотрудникам службы безопасности стадиона пришлось вмешаться, чтобы прекратить беспорядки. Встреча была остановлена примерно на 10 минут.

"Гамбург" оставался единственным клубом, игравшим во всех сезонах чемпионата Германии со времени его создания в 1963 году. На стадионе команды "Фолькспаркштадион" установлены часы, отсчитывающие время пребывания клуба в высшем дивизионе немецкого первенства. После вылета команды, они были остановлены на отметке 54 года, 261 день 36 минут и 11 секунд.

Еще одной командой, покинувшей элитный дивизион, стал финишировавший последним "Кельн". Занявший 16-е место "Вольфсбург" сыграет с "Хольштайном" в стыковых матчах за право выступать в высшем дивизионе чемпионата в следующем сезоне.