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У футболиста-семьянина обнаружился любовник
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У футболиста-семьянина обнаружился любовник 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Carl Recine / Reuters
Работник индустрии моды рассказал о том, что является любовником футболиста Английской премьер-лиги (АПЛ), который опасается каминг-аута. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.
По словам 21-летнего работника модной индустрии, он уже на протяжении четырех лет встречается с футболистом АПЛ, у которого есть семья и дети. Об ориентации игрока знают многие в АПЛ, однако тот опасается реакции болельщиков.
«Он боится кричалок и издевательств от фанатов, поэтому держит наши отношения в тайне», — сообщил партнер спортсмена.
В The Sun отмечают, что располагают информацией об имени футболиста, однако редакция не считает этичным ее распространение.
В ноябре прошлого двух футболистов сборной Англии заподозрили в гомосексуальной связи. The Sun спекулировало об отношениях голкипера Джо Харта и защитника Кирана Триппьера из-за того, что игроки попали в объектив камеры, взявшись за руки.
Тогда же игрок «Лос-Анджелес Гэлэкси» Робби Роджерс, являющийся открытым геем, объявил о завершении карьеры. Роджерс призвал других спортсменов с нетрадиционной сексуальной ориентацией сделать каминг-аут.
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