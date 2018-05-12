У футболиста-семьянина обнаружился любовник

Работник индустрии моды рассказал о том, что является любовником футболиста Английской премьер-лиги (АПЛ), который опасается каминг-аута. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

По словам 21-летнего работника модной индустрии, он уже на протяжении четырех лет встречается с футболистом АПЛ, у которого есть семья и дети. Об ориентации игрока знают многие в АПЛ, однако тот опасается реакции болельщиков.

«Он боится кричалок и издевательств от фанатов, поэтому держит наши отношения в тайне», — сообщил партнер спортсмена.

В The Sun отмечают, что располагают информацией об имени футболиста, однако редакция не считает этичным ее распространение.

В ноябре прошлого двух футболистов сборной Англии заподозрили в гомосексуальной связи. The Sun спекулировало об отношениях голкипера Джо Харта и защитника Кирана Триппьера из-за того, что игроки попали в объектив камеры, взявшись за руки.