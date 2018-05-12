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«Парк Футбола» открылся в Нижнем Новгороде: дети играли на одном поле с легендарными футболистами
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«Парк Футбола» открылся в Нижнем Новгороде: дети играли на одном поле с легендарными футболистами 

nn.ru 12 мая 2018
Фото: nn.ru
Территория парка огорожена, на входе — турникеты и проверка сумок. Вход свободный.
Режим работы парка — с 12.00 до 20.00.
Парк рассчитан, в основном, на детей. Для них здесь есть несколько зон активностей.
Хотя сувениры, которые здесь продают, будут по карману скорее родителям. Средняя цена — 300 рублей. За эту сумму можно приобрести, например, обложку на паспорт. Мягкие игрушки в виде волка Забиваки обойдутся 2–3 тысячи рублей. Самый дешевый сувенир — наклейка за 100 рублей.
Здесь принимают и наличные, и банковские карты.
В середине парка — большие буквы «Россия-2018». Это и место отдыха, и фото-зона.
Официальное открытие состоялось в 13.00. На сцену поднялись звезды футбола: экс-вратарь сборной Хорватии Стипе Плетикоса, посол Нижнего Новгорода, города-организатора ЧМ-2018, экс-нападающий сборной России Дмитрий Черышев, экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой, экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко. Их сопровождал и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский.
После приветственных слов компания отправилась показать мастер-класс на спортивных площадках парка, где только что увлеченно занимались нижегородские мальчишки.
После состоялась автограф-сессия. Очередь в шатер к футбольным знаменитостям растянулась на несколько десятков метров.
Парк будет работать также в воскресенье, 13 мая.
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