«Парк Футбола» открылся в Нижнем Новгороде: дети играли на одном поле с легендарными футболистами

Территория парка огорожена, на входе — турникеты и проверка сумок. Вход свободный.

Режим работы парка — с 12.00 до 20.00.

Парк рассчитан, в основном, на детей. Для них здесь есть несколько зон активностей.

Хотя сувениры, которые здесь продают, будут по карману скорее родителям. Средняя цена — 300 рублей. За эту сумму можно приобрести, например, обложку на паспорт. Мягкие игрушки в виде волка Забиваки обойдутся 2–3 тысячи рублей. Самый дешевый сувенир — наклейка за 100 рублей.

Здесь принимают и наличные, и банковские карты.

В середине парка — большие буквы «Россия-2018». Это и место отдыха, и фото-зона.

После приветственных слов компания отправилась показать мастер-класс на спортивных площадках парка, где только что увлеченно занимались нижегородские мальчишки.

После состоялась автограф-сессия. Очередь в шатер к футбольным знаменитостям растянулась на несколько десятков метров.

Парк будет работать также в воскресенье, 13 мая.