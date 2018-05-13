«Краснодар» сыграл вничью с «Рубином» и занял четвертое место в РФПЛ

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"Краснодар" сыграл вничью с казанским "Рубином" в матче заключительного тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт" Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 1:1 в пользу хозяев. В составе хозяев отличился Павел Мамаев . У гостей мяч забил Сердар Азмун "Краснодар" занял четвертое место и гарантировал себе участие в Лиге Европы. "Рубин" расположился на десятой строчке. Футбол. Чемпионат России. 30-й тур"Краснодар" (Краснодар) — "Рубин" (Казань) — 1:1Голы: 1:0 — Мамаев, 56; 1:1 — Азмун, 87