Фонсека — в «Шахтере» еще на два года

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека продлил контракт с клубом на два года. 45-летний португальский специалист возглавил команду в 2016 году. Под его руководством "горняки" дважды стали чемпионами Украины, выиграли два Кубка Украины, а в этом сезоне вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.