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Фонсека — в «Шахтере» еще на два года
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Фонсека — в «Шахтере» еще на два года 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Twitter
Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека продлил контракт с клубом на два года. 45-летний португальский специалист возглавил команду в 2016 году. Под его руководством "горняки" дважды стали чемпионами Украины, выиграли два Кубка Украины, а в этом сезоне вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.
— Паулу Фонсека — в "Шахтере", и я очень рад этому! Мы подписали новый контракт на два года, — цитирует официальный сайт Шахтера президента клуба Рината Ахметова. — Я убежден, что впереди нас будут ждать новые успехи. Паулу — профессионал. Это амбициозный человек. Трудолюбивый человек. И у него хорошие идеи. Он знает, что делать.
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