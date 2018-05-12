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Неймар: я скучаю по игре с Месси и Суаресом
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Неймар: я скучаю по игре с Месси и Суаресом 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Albert Gea/Reuters
Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар, который выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, рассказал о том, что скучает по совместной игре с Лионелем Месси и Луисом Суаресом. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Классно было играть с Месси, а потом еще и с Суаресом. Он стал для "Барселоны" вишенкой на торте. Мы стали очень близки.
Мы знали, что каждый из нас будет делать на поле. На тренировках мы с Месси часто дурачились. Мы были хорошими друзьями. Я скучаю по игре с Месси и Суаресом. Мы были рады вместе играть", — цитирует футболиста FourFoutTwo.
Раннее в "ПСЖ" выразили уверенность в том, что трансфер Неймара в другой клуб невозможен.
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