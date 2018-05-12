В России вступились за разоблачителя допинга

В России вступились за оставшегося без визы разоблачителя допинга

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев уверен, что немецкий журналист Хайо Зеппельт, которому ранее было отказано в получении российской визы, должен посетить чемпионат мира по футболу-2018. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Зеппельту непременно надо дать российскую визу, он должен посетить наш чемпионат мира! Только обязательно надо приставить к нему охрану, чтобы случайно не побили ценители его "журналистского таланта"», — отметил Соловьев.

По мнению председателя СЖР, немец является пропагандистом, а не журналистом.

11 мая телекомпания ARD, на которой работает Зеппельт, объявила о том, что журналисту отказано в получении визы для въезда в Россию, что не позволит ему посетить матчи чемпионата мира, который пройдет летом 2018 года. Немецкая сторона охарактеризовала произошедшее как нарушение свободы прессы.

13 апреля немец заявил о грядущих санкциях для российских атлетов. По словам Зеппельта, речь идет о 9 тысячах положительных допинг-проб у 4,5 тысячи спортсменов.

Зеппельт известен как разоблачитель махинаций с допингом в спорте. С 2014-го по 2016-й на ARD выходили его фильмы-расследования о нарушениях антидопинговых правил в России.