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В России вступились за разоблачителя допинга
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В России вступились за оставшегося без визы разоблачителя допинга 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев уверен, что немецкий журналист Хайо Зеппельт, которому ранее было отказано в получении российской визы, должен посетить чемпионат мира по футболу-2018. Об этом сообщает «Р-Спорт».
«Зеппельту непременно надо дать российскую визу, он должен посетить наш чемпионат мира! Только обязательно надо приставить к нему охрану, чтобы случайно не побили ценители его "журналистского таланта"», — отметил Соловьев.
По мнению председателя СЖР, немец является пропагандистом, а не журналистом.
>> МИД ФРГ расследует отказ Зеппельту во въезде в РФ
11 мая телекомпания ARD, на которой работает Зеппельт, объявила о том, что журналисту отказано в получении визы для въезда в Россию, что не позволит ему посетить матчи чемпионата мира, который пройдет летом 2018 года. Немецкая сторона охарактеризовала произошедшее как нарушение свободы прессы.
13 апреля немец заявил о грядущих санкциях для российских атлетов. По словам Зеппельта, речь идет о 9 тысячах положительных допинг-проб у 4,5 тысячи спортсменов.
Зеппельт известен как разоблачитель махинаций с допингом в спорте. С 2014-го по 2016-й на ARD выходили его фильмы-расследования о нарушениях антидопинговых правил в России.
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