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Зарплаты российских футболистов сочли результатом тяжелого труда
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Зарплаты российских футболистов сочли результатом тяжелого труда 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов высказался о зарплатах в спорте. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
«Меня напрягает, что все время футбол трогают. Почему футболисты получают в разы больше учителей и врачей? Да легко сравнивать зарплаты, не зная, как работают футболисты! Пусть эти люди выйдут и потренируются хоть один день на футбольном поле, сыграют хоть один матч! И потом я посмотрю, скажут ли они про легкие деньги или нет», — заявил Иванов.
По мнению главы «Урала», работа врача приносит больше стабильности. «Если человек устроился работать врачом, он всю жизнь им будет работать. Он и в 40, и в 50 лет будет получать зарплату в больнице, медицинском центре и так далее», — отметил он.
В марте 2018-го портал Sports.ru назвал самых высокооплачиваемых футболистов России. Первое место занял полузащитник петербургского «Зенита» Леандро Паредес, зарабатывающий 5 миллионов евро за год. На втором месте — защитник «Локомотива» Ведран Чорлука (4,5 миллиона евро в год), на третьем — защитник сине-бело-голубых Бранислав Иванович (4,1 миллиона евро в год).
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Комментарии42  Ещё 2 источника 
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