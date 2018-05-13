Зарплаты российских футболистов сочли результатом тяжелого труда

«Меня напрягает, что все время футбол трогают. Почему футболисты получают в разы больше учителей и врачей? Да легко сравнивать зарплаты, не зная, как работают футболисты! Пусть эти люди выйдут и потренируются хоть один день на футбольном поле, сыграют хоть один матч! И потом я посмотрю, скажут ли они про легкие деньги или нет», — заявил Иванов.

По мнению главы «Урала», работа врача приносит больше стабильности. «Если человек устроился работать врачом, он всю жизнь им будет работать. Он и в 40, и в 50 лет будет получать зарплату в больнице, медицинском центре и так далее», — отметил он.