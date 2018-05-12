Британских фанатов обучили, как надо пить с русскими

Таблоид The Sun опубликовал пособие для британцев, которые собираются летом посетить Чемпионат мира по футболу в России. Издание советует соотечественникам не налегать на водку, не пытаться перепить русских, а в случае похмелья лечиться борщом.

Чемпионат мира по футболу уже не за горами, и фанаты ждут не дождутся грядущих соревнований. И хотя Россия находится не так далеко, она представляет собой «совершенно иной мир», пишет The Sun. Именно поэтому британское издание предлагает своим читателям советы о том, что делать, чтобы поладить с местными жителями, чем питаться и как пить «исключительно важный национальный напиток» — водку.

«Мы, британцы, известны полным отсутствием самоконтроля, когда дело касается выпивки. А русские известны своей любовью к водке. Если сложить одно и другое, получится весьма убийственная комбинация», — предупреждает таблоид и просит болельщиков особо не налегать на алкогольный напиток.

«Когда приезжаю в дом к своему русскому тестю, на столе ждут две бутылки водки: одна для него и одна для меня. Но это не значит, что мы прикончим их в течение часа. Нужно рассчитывать свои силы», — говорит живущий в России владелец турагентства Горан Пилипович, который помогал The Sun составлять пособие.

Бизнесмен призывает британцев обязательно заедать выпивку. По его словам, русские всегда пьют водку с zakusi — маринованными огурцами, ветчиной и сыром.

Издание подчёркивает, что в российском застолье важную роль играют тосты, и их обычно очень много. При этом пить до их произнесения считается «очень невежливым».

Пилипович также советует не мешать водку с пивом.

«В противном случае вас будет ждать тяжёлое похмелье и невыносимая головная боль», — добавляет он.

Впрочем, у русских есть надёжное средство от похмелья — овощной суп borscht.

«Возможно, он не выглядит столь же аппетитно, как бигмак с картофелем фри, но витамин C быстро избавит вас от головной боли. Вдобавок его легко и просто есть, если вас воротит от всего остального», — утверждает The Sun.

Издание призывает британских гостей обратить внимание на свои манеры. В частности при входе в чужое жильё следует поинтересоваться у хозяев, нужно ли снимать уличную обувь. Кроме того, необходимо помнить, что в России очень уважительно относятся к пожилым людям, особенно babushkas, которым принято уступать место в общественном транспорте.

The Sun отмечает: не стоит удивляться хмурости россиян. Более того, это вовсе не значит, что они настроены недружелюбно.

«Всё дело в культуре. Русские удивятся вашей разговорчивости. В отличие от нас они не стремятся показывать эмоции. Они откровенны с семьёй и друзьями, но не незнакомцами», — обращает внимание Пилипович.

По его словам, не стоит ждать, что люди будут дружелюбными с самого начала:«Но они оттают, дайте только время. Русские — вежливые люди».

В завершении статьи The Sun отговаривает британцев вступать в соревнования с местными жителями, когда дело касается выпивки.