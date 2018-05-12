К барьеру: самый жаркий финиш в истории РФПЛ

Кришито проведет последний матч за «Зенит»

В воскресенье, 13 мая, восемью матчами завершится чемпионат России по футболу — 2017/18. «Газета.Ru» рассказывает о встречах заключительного тура отечественного первенства, полных интриги.

В главном матче 30-го тура завершающегося чемпионата России встретятся давние антагонисты из Москвы — «Спартак» и «Динамо».

Для обоих клубов сезон получился одинаково неоднозначным и неровным — с одной лишь поправкой на текущий уровень команд, который пока что сильно разнится.

Определяющей встреча станет и для одних, и для других.

В случае красно-белых все просто — победа в дерби гарантирует подопечным Массимо Карреры серебряные медали и прямую путевку в Лигу чемпионов, тогда как ничья или поражение, скорее всего, заставит коллектив финишировать в турнире третьими.

У «Динамо» ситуация куда веселее. Шутка ли, но по итогам этого тура бело-голубые могут как попасть в Лигу Европы, став шестыми, так и вовсе оказаться в стыках, завершив чемпионат на 13-й строчке — попросту сумасшедший разброс!

Правда, оба варианта являются крайне маловероятными — и, думается, ни одного из них в реальности не произойдет.

На градусе поединка это, впрочем, не скажется — противостояния двух титулованных столичных команд исконно получаются очень жаркими и боевитыми вне зависимости от текущего состояния визави.

Взять хотя бы игру первого круга, в которой «Спартак», недавно выигравший золото РФПЛ и Суперкубок и находившийся в отличной форме гостил у экс-участников ФНЛ — закономерно поведя 2:0, красно-белые в дальнейшем позволили себе расслабленность, за что и были наказаны двумя ответными голами и неприятной потерей очков на самом старте сезона.

Добавим, что в преддверии отчетного матча у команды Карреры есть ощутимые кадровые проблемы — в и без того заполненный лазарет пару дней назад попал основной голкипер Александр Селихов , а еще один игрок старта Андрей Ещенко не сможет сегодня выйти на поле из-за дисквалификации.

От слова «совсем» нужны очки обоим участникам и другого московского матча — между ЦСКА и «Анжи», однако здесь особой интриги не ожидается.

Армейцы, которым почти все прочат победный финиш в чемпионате, будут параллельно наблюдать за поединком «Спартака» — и если там красно-белые оступятся, а сами подопечные Виктора Гончаренко сдюжат с аутсайдером, то именно последние финишируют в соревновании вторыми с прямой путевой в ЛЧ в кармане.

Что касается махачкалинцев, то им в сегодня предстоит решение задачи по спасению от прямого вылета из РФПЛ — произойдет это в том случае, если коллектив наберет в заключительном туре не меньше очков, чем «Тосно».

Стоит отметить, что отчетный поединок имеет все шансы стать последним для сразу трех легенд российского футбола — Сергея Игнашевича , а также Алексея и Василия Березуцких, которые уже в ходе межсезонья могут расстаться с профессиональным спортом.

По счастливому стечению обстоятельств «Арсенал» уже второй год кряду заканчивает чемпионат важнейшим для себя с турнирной точки зрения матчем против чемпиона, которому уже вообще ничего не нужно — если в прошлом сезона «канониры» в 30-м туре разгромили «Спартак» и спаслись от вылета, то теперь могут победить «Локомотив» и сенсационно попасть в Лигу Европы.

Для этого подопечным Миодрага Божовича нужно брать свои три очка (именно туляки считаются фаворитами игры, к слову), а также ждать домашней осечки «Уфы» против «Тосно».

Рвать и метать сегодня должен и Артем Дзюба — окрыленный столь желанным попаданием в предварительную заявку сборной России на чемпионат мира форвард едва ли не захочет «покрасоваться» перед Станиславом Черчесовым парой забитых мячей в ворота золотых «железнодорожников».

В Санкт-Петербурге в 30-м туре встретятся, пожалуй, два главных разочарования этого чемпионата — «Зенит» и СКА.

Первые хоть и обеспечили себе участие в Лиге Европы, но главной задачи по возвращению в город на Неве чемпионства не выполнили и близко, несмотря на огромные трансферные вложения, тогда как вторые и вовсе стали одной из слабейших команд в истории РФПЛ, оказавшись абсолютно неподготовленными к уровню высшего дивизиона и закономерно с огромным отрывом ставшие 16-ми.

Очевидными фаворитами матча, естественно, является подопечные Роберто Манчини , для которого эта встреча станет последней у руля сине-бело-голубых (как и для капитана Доменико Кришито , кстати) — но если уж Санкт-Петербург не победит и здесь, против коллектива, за последние 15 игр набравшего лишь одно (!) очко, то об участии сборной Италии, куда должен перебраться наставник, в Евро-2020 точно можно забыть.

В Краснодаре на переполненной болельщиками красавице-арене (на стадионе «быков» сегодня ожидается аншлаг) местный клуб завершит сезон против «Рубина» , который не может как попасть в еврокубки, так и оказаться в стыках, а значит, мысленно уже находится где-то в недалеком будущем.

Для самих краснодарцев встреча является важной с точки зрения удержания четвертой финишной позиции и минимальных шансов на попадание в Лигу чемпионов — для этого, правда, Федору Смолову и компании нужно не просто обыгрывать казанцев, но еще и ждать чуда от «Анжи» в Москве.

Не должно быть просто, впрочем, и самому «Краснодару» — при столь насыщенном лазарете добиться виктории над не самыми стабильными, но очень крепкими подопечными Курбана Бердыева отнюдь не просто.

За не самой яркой вывеской матча между «Уфой» и «Тосно» кроется по-настоящему интригующее противостояние, которому предстоит определить даже слишком многое для одной-единственной встречи.

Как уже ранее отмечалось, уфимцы в случае сегодняшней победы впервые в истории попадут в Лигу Европы — для клуба и всего города это, конечно, станет огромным праздником.

Что касается «Тосно», то ему в отчетном поединке очки нужны для избежания прямого вылета из высшего дивизиона — проигрыш подопечным Сергея Семака совершенно точно отправит команду из Ленинградской области в ФНЛ.

Забавно, что особой мотивации уфимцам на эту игру добавили 9 мая сами тосненцы — победа последних в финале Кубка России вкупе с их же проблемами с лицензированием сделала шестое место еврокубковым, и теперь более успешным «горожанам», мягко говоря, есть за что бороться.

Добавим, что на «Нефтянике» визави будут вынуждены биться без своих лидеров — Резуан Мирзов и Дмитрий Стоцкий перебрали «горчичников», кажется, в самый неподходящий момент.

Матч в Перми видится более важным для хозяев. Конечно, грозненцы до сих пор сохраняют шансы на выход в еврокубки, на на деле они лишь математические.

Чего нельзя сказать о вполне себе реальном попадании команды Вадима Евсеева в неприятные стыки в случае поражения или даже ничьей.

Так что биться за три балла сегодня «Амкар» будет как минимум отчаянно.

Возможно, именно таким образом Пермь увидит лишь третью домашнюю викторию за сезон.

В последнем по случайно выданному порядковому номеру, но не последнем по значимости матче «Ростов» на своем поле примет «Урал» в, если угодно, первом стыковом противостоянии сезона.

Так, обе команды до сих пор сохраняют гнетущие шансы на финиш 13-ми, что гарантирует им скорую битву с представителем ФНЛ за право играть в высшем дивизионе.

Куда ближе пока что к этому именно ростовчане, которым сегодня нужно побеждать, чтобы точно обезопасить себя от минорного будущего.

Что касается «шмелей», то их в стыки отправит лишь несчастный случай, а ничья точно сохранит за ними прописку в РФПЛ.

Все матчи 30-го тура чемпионата России начнутся в 14:00 по московскому времени. «Газета.Ru» будет следить за ходом встреч в текстовых онлайн-трансляциях.