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Черышев впервые с января забил за «Вильярреал»
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Черышев впервые с января забил за «Вильярреал» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Вингер «Вильярреала» Денис Черышев поразил ворота «Депортиво» в матче 37-го тура испанской Примеры.
Этот гол стал для 27-летнего россиянина первым с 20 января, когда он огорчал «Леванте».
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