Черышев впервые с января забил за «Вильярреал»

Вингер «Вильярреала» Денис Черышев поразил ворота «Депортиво» в матче 37-го тура испанской Примеры.

Этот гол стал для 27-летнего россиянина первым с 20 января, когда он огорчал «Леванте».