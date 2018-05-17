Ещё
Боевики ИГИЛ пригрозили терактами во время ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Боевики ИГИЛ пригрозили терактами во время ЧМ по футболу 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная на территории России, заявила о нападениях, которые планирует провести во время предстоящего чемпионат мира по футболу. Как сообщает «Русская планета», террористы распространили плакаты, на которых изображены обезглавленные Криштиану Роналду Лионель Месси.
Отмечается, что это уже не первая угроза, которая поступает в адрес прославленного аргентинца. На плакатах с устрашающим содержанием Месси появлялся в ноябре прошлого года.
Напомним, чемпионат мира по футболу начнётся в России менее, чем через месяц. Матчи мундиаля пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. Во время ЧМ-2018 ФИФА предоставит тренерским штабам сборных специальные планшеты. Устройства позволят получать информацию о статистических показателях игроков из команд-соперниц, подчёркивает RT.
Национальная Служба Новостей: последние новости
После 17 лет выступлений за «Ювентуса» Буффон заявил об уходе из клуба СМИ: Хайо Зеппельту запрещен въезд в Россию на ЧМ-2018 «Атлетико» в третий раз стал победителем Лиги Европы
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине разгорелся скандал из-за календарей c Крымом93
Жена Кержакова скрылась после истории с избиением4
Новая красотка в российской гимнастике81
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке42
Россияне предсказали победителя в матче Россия-Канада13
Видео
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
00:29
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
00:47
Медведеву разорят в Канаде
Фигурное катание Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
00:11
Жена Кержакова скрылась после истории с избиением
Футбол
05:57
Россия вышла на Канаду!
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
02:14
«Надоело». Тихонов сказал всем до свидания
Биатлон Прочее
01:53
Разоблачитель России едет на ЧМ-2018
Футбол В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение