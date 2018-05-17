Боевики ИГИЛ пригрозили терактами во время ЧМ-2018

Террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная на территории России, заявила о нападениях, которые планирует провести во время предстоящего чемпионат мира по футболу. Как сообщает «Русская планета», террористы распространили плакаты, на которых изображены обезглавленные Криштиану Роналду Лионель Месси.
Отмечается, что это уже не первая угроза, которая поступает в адрес прославленного аргентинца. На плакатах с устрашающим содержанием Месси появлялся в ноябре прошлого года.
Напомним, чемпионат мира по футболу начнётся в России менее, чем через месяц. Матчи мундиаля пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. Во время ЧМ-2018 ФИФА предоставит тренерским штабам сборных специальные планшеты. Устройства позволят получать информацию о статистических показателях игроков из команд-соперниц, подчёркивает RT.