Боевики ИГИЛ пригрозили терактами во время ЧМ-2018

Боевики ИГИЛ пригрозили терактами во время ЧМ по футболу

Отмечается, что это уже не первая угроза, которая поступает в адрес прославленного аргентинца. На плакатах с устрашающим содержанием Месси появлялся в ноябре прошлого года.

Напомним, чемпионат мира по футболу начнётся в России менее, чем через месяц. Матчи мундиаля пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. Во время ЧМ-2018 ФИФА предоставит тренерским штабам сборных специальные планшеты. Устройства позволят получать информацию о статистических показателях игроков из команд-соперниц, подчёркивает RT.