Названы все кандидаты на пост главного тренера «Зенита»

В списке претендентов оказались следующие специалисты: Маурицио Сарри ("Наполи"), Паулу Фонсека ("Шахтер"), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины), Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт") и Сергей Семак ("Уфа").
Ранее заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев подтвердил, что Сергей Семак и Маурицио Сарри входят в список кандидатов на пост главного тренера сине-бело-голубых.
Ранее заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев подтвердил, что Сергей Семак и Маурицио Сарри входят в список кандидатов на пост главного тренера сине-бело-голубых.