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Кубок ЧМ по футболу прибыл в Самару
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Кубок Чемпионата мира по футболу-2018 прибыл в Самару 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Трофей Мундиаля будет установлен на главной площади города.
В воскресенье Кубок Чемпионата мира по футболу — 2018 прибыл в Самару. Его установили на площади Куйбышева.
На то, чтобы запечатлеть главный трофей предстоящего первенства планеты — у местных жителей есть три дня. После демонстрации кубка на городской площади его представят на футбольном уроке в одной из школ и на открытии городского этапа детско-юношеских соревнований «Кожаный мяч».
Самара стала четвертой остановкой в маршруте тура кубка по России. Он уже побывал во Владивостоке, Новосибирске и Екатеринбурге. Впереди — еще пять городов. Специально для нашей страны разработан самый длинный маршрут в истории кубка. За 123 дня он преодолеет почти 30 тысяч километров и сменит 11 часовых поясов.
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