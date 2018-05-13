Кубок ЧМ по футболу прибыл в Самару

Кубок Чемпионата мира по футболу-2018 прибыл в Самару

Трофей Мундиаля будет установлен на главной площади города.

В воскресенье Кубок Чемпионата мира по футболу — 2018 прибыл в Самару. Его установили на площади Куйбышева.

На то, чтобы запечатлеть главный трофей предстоящего первенства планеты — у местных жителей есть три дня. После демонстрации кубка на городской площади его представят на футбольном уроке в одной из школ и на открытии городского этапа детско-юношеских соревнований «Кожаный мяч».

Самара стала четвертой остановкой в маршруте тура кубка по России. Он уже побывал во Владивостоке, Новосибирске и Екатеринбурге. Впереди — еще пять городов. Специально для нашей страны разработан самый длинный маршрут в истории кубка. За 123 дня он преодолеет почти 30 тысяч километров и сменит 11 часовых поясов.