Капитан «Зенита» записал прощальное видео

«Петербург навсегда останется моим вторым домом!» — капитан сине-бело-голубых обратился к болельщикам «Зенита» 💙 pic.twitter.com/ym8BeEVgIT— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 13 мая 2018 г.

"Я хочу сказать спасибо болельщикам, партнерам по команде, всем сотрудникам клуба. Это были удивительные семь лет. Петербург навсегда останется моим вторым домом. Сегодня, к сожалению, тот день, когда я в последний раз надел форму "Зенита". Благодарю всех от всего сердца. Мне будет вас не хватать.

Благодарен за все, что вы мне дали за эти семь лет, за все прекрасные моменты и за все не столь прекрасные, без которых футбол невозможен. Трудно выразить все, что я чувствую. Меня переполняют эмоции, и мне сложно все это выразить. Просто большое спасибо. Я буду болеть за "Зенит" вместе с вами. Давай, "Зенит"!" — заявил Кришито.

"Зенит" проведет матч 30-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска".