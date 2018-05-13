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Капитан «Зенита» записал прощальное видео
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Капитан «Зенита» записал прощальное видео 

Газета.Ru 3 часа назад
Капитан петербургского "Зенита" Доменико Кришито записал прощальное видео перед своим последним матчем в составе сине-бело-голубых, сообщает "Советский спорт".
"Я хочу сказать спасибо болельщикам, партнерам по команде, всем сотрудникам клуба. Это были удивительные семь лет. Петербург навсегда останется моим вторым домом. Сегодня, к сожалению, тот день, когда я в последний раз надел форму "Зенита". Благодарю всех от всего сердца. Мне будет вас не хватать.
Благодарен за все, что вы мне дали за эти семь лет, за все прекрасные моменты и за все не столь прекрасные, без которых футбол невозможен. Трудно выразить все, что я чувствую. Меня переполняют эмоции, и мне сложно все это выразить. Просто большое спасибо. Я буду болеть за "Зенит" вместе с вами. Давай, "Зенит"!" — заявил Кришито.
"Зенит" проведет матч 30-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска".
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