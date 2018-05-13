ЦСКА попал в Лигу чемпионов

ЦСКА опередил «Спартак» и напрямую попал в Лигу чемпионов

Московский ЦСКА обыграл махачхалинский «Анжи» в заключительном 30-м туре Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и занял второе месте в турнирной таблице, сообщает корреспондент «Ленты.ру» . Благодаря этому армейцы в следующем сезоне стартуют в Лиге чемпионов сразу с группового этапа.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:1. На 9-й минуте счет открыл нападающий армейцев Ахмед Муса . На 33-й счет сравнял хавбек Арсен Хубулов . Вперед красно-синих вывел форвард Витиньо (61-я минута).

В параллельном матче «Спартак» , который до 30-го тура занимал второе место, проиграл «Динамо» — 0:1. На 35-й минуте реализовал пенальти нападающий бело-голубых Евгений Луценко

В результате красно-белые остались с 56 очками и расположились на третьем месте, пропустив вперед ЦСКА (58 очков). «Спартак», как и армейцы, сыграет в Лиге чемпионов, но начнет еврокубковую кампанию с квалификационного этапа.

«Краснодар», петербургский «Зенит» и «Уфа» сыграют в Лиге Европы.

Чемпионом РФПЛ стал московский «Локомотив», обыгравший 5 мая «Зенит». Чемпионство стало для железнодорожников первым с 2004 года.