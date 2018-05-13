Ещё
ЦСКА попал в Лигу чемпионов
Далее:
Читайте также:
Ещё

ЦСКА опередил «Спартак» и напрямую попал в Лигу чемпионов 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Московский ЦСКА обыграл махачхалинский «Анжи» в заключительном 30-м туре Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и занял второе месте в турнирной таблице, сообщает корреспондент «Ленты.ру». Благодаря этому армейцы в следующем сезоне стартуют в Лиге чемпионов сразу с группового этапа.
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:1. На 9-й минуте счет открыл нападающий армейцев Ахмед Муса. На 33-й счет сравнял хавбек Арсен Хубулов. Вперед красно-синих вывел форвард Витиньо (61-я минута).
В параллельном матче «Спартак», который до 30-го тура занимал второе место, проиграл «Динамо» — 0:1. На 35-й минуте реализовал пенальти нападающий бело-голубых Евгений Луценко.
В результате красно-белые остались с 56 очками и расположились на третьем месте, пропустив вперед ЦСКА (58 очков). «Спартак», как и армейцы, сыграет в Лиге чемпионов, но начнет еврокубковую кампанию с квалификационного этапа.
«Краснодар», петербургский «Зенит» и «Уфа» сыграют в Лиге Европы.
Чемпионом РФПЛ стал московский «Локомотив», обыгравший 5 мая «Зенит». Чемпионство стало для железнодорожников первым с 2004 года.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это абсолютно падший, не достойный уважения человек»
Россия взяла Швейцарию приступом32
Определены призеры и аутсайдеры чемпионата РФ по футболу
Медведев породил новый анекдот про Мутко509
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко612
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:39
«Спартак» проиграл «Динамо»
Футбол
00:31
Россия взяла Швейцарию приступом
Хоккей Статьи
00:30
«Родченков — большой гад»
Лыжный спорт
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:57
Сборная России выбрала капитана на ЧМ-2018
Футбол
04:09
«Чуть больше $110»: сколько Медведева заплатит тренеру
Фигурное катание Статьи
00:38
Болид гонщика из РФ на скорости 300 км/ч сделал сальто
Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение