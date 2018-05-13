Ещё
У стадиона «Санкт-Петербург» открылась станция метро
Далее:
Читайте также:
Ещё

У стадиона «Санкт-Петербург» открылась станция метро 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Twitter
13 мая в 10:00 начала работу станция метро «Новокрестовская», которая расположена в непосредственной близости от стадиона «Санкт-Петербург».
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Станция была построена специально к чемпионату мира по футболу 2018 года.
На арене в Санкт-Петербурге состоятся четыре матча мирового первенство, а также по одной встрече 1/8 и 1/2 финала и игра за третье место.
Ранее вице-губернатор Петербурга заявил, что станцию метро «Новокрестовская» откроют 13 мая.
RT на русском: последние новости
«Зенит» и Манчини достигли соглашения о досрочном расторжении контракта Малафеев подтвердил, что Семак и Сарри входят в число кандидатов на пост главного тренера «Зенита» Президент ПСЖ рассказал, когда станет известно имя нового главного тренера команды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия взяла Швейцарию приступом24
«Зенит» расстался с Манчини1
Названы претенденты на пост главного тренера Зенита"1
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко612
Медведев породил новый анекдот про Мутко509
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:31
Россия взяла Швейцарию приступом
Хоккей Статьи
00:30
«Родченков — большой гад»
Лыжный спорт
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:57
Сборная России выбрала капитана на ЧМ-2018
Футбол
04:09
«Чуть больше $110»: сколько Медведева заплатит тренеру
Фигурное катание Статьи
00:38
Болид гонщика из РФ на скорости 300 км/ч сделал сальто
Автоспорт
01:00
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение