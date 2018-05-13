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Более 750 тысяч болельщиков заказали паспорта болельщика
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Более 750 тысяч болельщиков заказали паспорта болельщика 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Более 750 тыс. человек заказали паспорта болельщика для посещения матчей чемпионата мира 2018 года в России, сообщает ТАСС.
"На 13 мая 2018 года заказано 750 тыс. паспортов болельщика, половина из которых заказана россиянами. 32 тыс. заявок поступило из США, более 25 тыс. — из Мексики, 23 тыс. — из Китая, 20,6 тыс. — из Аргентины, 19,4 тыс. — из Колумбии, 17 тыс. — из Перу, 16 тыс. — из Германии, 15 тыс. — из Бразилии и 12,6 тыс. — из Египта", — заявили в оргкомитете "Россия-2018".
Чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Ранее сообщалось, что кубок чемпионата мира по футболу прибыл в Самару в рамках тура по России.
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