«Зенит» расстался с Манчини

«Зенит» и Манчини достигли соглашения о досрочном расторжении контракта

Руководство санкт-петербургского «Зенита» достигло соглашения о досрочном расторжении контракта с главным тренером команды Роберто Манчини

Об этом сообщает официальный сайт «Зенита».

Отмечается, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон без выплаты взаимных компенсаций.

Манчини возглавил «Зенит» в июне 2017 года. Под его руководством команда одержала 21 победу, 13 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

Соглашение со специалистом прекращает своё действие 14 мая.

Ранее в «Зените» подтвердили, что клуб рассматривает пятерых кандидатов на пост главного тренера.