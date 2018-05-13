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«Зенит» расстался с Манчини
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«Зенит» и Манчини достигли соглашения о досрочном расторжении контракта 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Руководство санкт-петербургского «Зенита» достигло соглашения о досрочном расторжении контракта с главным тренером команды Роберто Манчини.
Об этом сообщает официальный сайт «Зенита».
Отмечается, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон без выплаты взаимных компенсаций.
Манчини возглавил «Зенит» в июне 2017 года. Под его руководством команда одержала 21 победу, 13 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.
Соглашение со специалистом прекращает своё действие 14 мая.
Ранее в «Зените» подтвердили, что клуб рассматривает пятерых кандидатов на пост главного тренера.
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