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«Зенит» разгромил «СКА-Хабаровск»
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«Зенит» разгромил «СКА-Хабаровск» и стал пятым в РФПЛ 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
В заключительном 30-м туре российской Премьер-лиги питерский «Зенит» на своем поле разгромил аутсайдера чемпионата «СКА-Хабаровск» со счетом 6:0.
Покер в составе сине-бело-голубых оформил Александр Ерохин, по одному мячу забили Себастьян Дриусси и Антон Заболотный.
Последний матч у руля «Зенита» провел главный тренер Роберто Манчини. Кроме того, последний поединок в составе сине-бело-голубых отыграл капитан Доменико Кришито.
«Зенит» набрал 53 очка и финишировал на пятом месте в таблице РФПЛ. «СКА-Хабаровск» (13) стал последним.
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