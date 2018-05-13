«Зенит» разгромил «СКА-Хабаровск»

В заключительном 30-м туре российской Премьер-лиги питерский «Зенит» на своем поле разгромил аутсайдера чемпионата «СКА-Хабаровск» со счетом 6:0.
Покер в составе сине-бело-голубых оформил Александр Ерохин, по одному мячу забили Себастьян Дриусси и Антон Заболотный.
Последний матч у руля «Зенита» провел главный тренер Роберто Манчини. Кроме того, последний поединок в составе сине-бело-голубых отыграл капитан Доменико Кришито.
«Зенит» набрал 53 очка и финишировал на пятом месте в таблице РФПЛ. «СКА-Хабаровск» (13) стал последним.