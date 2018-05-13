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Боярский назвал главное разочарование сезона
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Боярский: Манчини с «Зенитом» стали главным разочарованием сезона 

Чемпионат.com 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Артист театра и кино, известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал новость о досрочном расторжении контракта между итальянским специалистом Роберто Манчини и клубом из Санкт-Петербурга.
«Как болельщик, я доволен, что Роберто Манчини расторг соглашение с «Зенитом». Манчини провалился в России. Он не главное разочарование этого сезона — Манчини с командой поделили разочарование напополам», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Лукашёвым.
Соглашение «Зенита» с Манчини прекращает свое действие 14 мая.
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