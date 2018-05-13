Каррера подвёл итоги сезона для «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера подвёл итоги сезона-2017/18 для команды.

«Спартак» занял третье место в чемпионате России, вылетел в 1/2 финала Кубка России, занял третье место в групповом этапе Лиги чемпионов и уступил «Атлетик Бильбао» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Если подводить итоги сезона, скажу, что он негативный. Мы не достигли тех целей, к которым стремились. Третье место вряд ли можно назвать успехом», — заявил Каррера.

Он также назвал самый позитивный момент для «Спартака» в сезоне.

«Самым позитивным моментом была наша 18-ти матчевая беспроигрышная серия, которая позволила нам приблизиться к лидерам после плохого старта», — сказал Каррера.

Наставник красно-белых рассказал, какие матчи ему запомнились больше всего.

«Домашняя победа над «Севильей» и разгром в Ливерпуле. В этом весь «Спартак»: выиграть 5:1, а потом проиграть 0:7», — добавил Каррера.

Ранее сообщалось, что голландский полузащитник московского «Спартака» стал лучшим бомбардиром РФПЛ по итогам сезона-2017/18.