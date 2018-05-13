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«Это абсолютно падший, не достойный уважения человек»
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«Это абсолютно падший, не достойный уважения человек» 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Супруга известного российского футболиста Александра Кержакова довольно длительное время не отвечала на вопросы поклонников об отношениях со знаменитым супругом. В блоге звездной жены и мамы перестали появляться фотографии с мужем, а обеспокоенные комментарии поклонников оставались без ответа.
Однако сегодня Милана Кержакова решила прояснить ситуацию и откровенно сообщила о разрыве с мужем.
Я давно уже не с ним в отношениях, — ответила она на вопрос об Александре Кержакове.
А также добавила:
Это абсолютно падший, не достойный уважения человек, увы.
Напомним, в 2015 году футболист Александр Кержаков женился на дочери политика Вадима Тюльпанова — Милане. Весной 2017 года на свет появился их сын Артемий.
Для футболиста малыш стал уже третьим ребенком. В первом браке у спортсмена в 2005 году родилась дочь Дарья. В 2013 году, в отношениях с экс-возлюбленной Екатериной Сафроновой у звездного отца родился сын Игорь (в октябре 2014 года суд лишил Сафронову права участвовать в его воспитании).
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