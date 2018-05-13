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Файзулин завершил карьеру
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Футболист «Зенита» Файзулин завершил карьеру 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Полузащитник санкт— петербургского футбольного клуба "Зенит" Виктор Файзулин объявил о завершении спортивной карьеры. Слова 32-летнего игрока приводит телеканал "Матч-ТВ".
Контракт Файзулина с "Зенитом" истекает летом.
"Ухожу из футбола, 100%, — сказал Файзулин. — Но остаюсь жить в Петербурге, буду заниматься бизнесом, у меня есть футбольный проект".
Файзулин из-за травмы не участвовал в официальных матчах с 20 сентября 2015 года. Он выступает за петербургский клуб с 2008 года, на его счету 229 игр и 26 голов. В составе "Зенита" Файзулин стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. Также он является двукратным обладателем Кубка России, трижды завоевывал Суперкубок страны, в апреле текущего года было объявлено, что футболист возобновил тренировки.
За сборную России футболист провел 24 игры, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.
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