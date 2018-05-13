Лавров увидел в «Спартаке» отражение русской души

Министр иностранных дел России, болельщик «Спартака» Сергей Лавров поделился впечатлениями от матча красно-белых с «Динамо» (0:1) в последнем туре этого сезона РФПЛ.
«Печально, но что делать. Товарищ меня сегодня спрашивал, правда ли я хочу поехать. Статистика моего живого присутствия на матче — в минусе. Как только я приезжаю, в большинстве случаев они проигрывают. Сегодня не было видно желания, это жаль.
Невозможно определить, кто главный виновник. «Спартак» отражает душу русского человека. Сегодня ты можешь быть на верху, а завтра всё провалится. Я уверен, что нужно болеть за «Спартак» и дальше», — передаёт слова Лаврова корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.