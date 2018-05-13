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«Спартак» не будет искать замену Селихову
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«Спартак» отражает душу русского человека»

«Спартак» не будет искать замену Селихову 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун после матча с «Динамо» (0:1) в 30-м туре РФПЛ сообщил, что клуб не будет искать замену голкиперу Александру Селихову, который получил травму.
«На место травмированного Селихова кого-то искать не будем. Он восстановится, без проблем. Там разрыв, который заживает за два месяца. Зачем брать кого-то в аренду на полгода? Вратарь играет хорошо, когда играет постоянно. Ребров ещё в приличной форме и может выступать года два-три», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
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