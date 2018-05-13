«Ливерпуль» разнёс «Брайтон»

«Ливерпуль» разгромил «Брайтон» и вышел в Лигу чемпионов

"Ливерпуль" одержал домашнюю победу над "Брайтон энд Хоув Альбион" в матче 38-го тура Английской премьер-лиги со счетом 4:0. Об этом сообщает "Советский спорт".

Таким образом, "Ливерпуль" гарантированно примет участие в следующем сезоне Лиги чемпионов.

Англия — Премьер-лига. 38-й турЛиверпуль (Ливерпуль) — Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув) — 4:0Голы: 1:0 — Салах — 26, 2:0 — Ловрен — 40, 3:0 — Соланке — 53, 4:0 — Робертсон — 85