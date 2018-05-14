«Главное не смешивать водку с пивом»: составлено пособие для британцев в преддверии ЧМ-2018

Британские СМИ составили пособие для болельщиков английской сборной, которые намерены посетить чемпионат мира по футболу в России. Главный акцент журналисты делают на мерах предосторожности при употреблении спиртных напитков.

«Мы, британцы, известны полным отсутствием самоконтроля, когда дело касается выпивки. А русские известны своей любовью к водке. Если сложить одно и другое, получится убийственная комбинация», — написано в статье.

Как сообщает РИА Новости, в качестве основных правил составители пособия настоятельно советуют болельщикам закусывать во время употребления алкоголя, подготовить побольше тостов, а также ни в коем случае не смешивать водку с пивом, что, как указывают журналисты, грозит ужаснейшим похмельем. И самое главное, чего британцам не стоит делать, — это соревноваться с русскими в вопросах выпивки.

Ранее «СП» писала, что немецкому журналисту Хайо Зеппельту, чьи фильмы о допинге в России, вышедшие на телеканале ARD, подтолкнули WADA к расследованию о применению запрещённых препаратов атлетами из РФ, не сможет посетить ЧМ-2018 по футболу, который пройдёт в нашей стране.

Справка «СП»

ЧМ-2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве (12 игр), Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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