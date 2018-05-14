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Попов ведет переговоры о переходе в «Рубин»
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Полузащитник «Спартака» ведет переговоры о переходе в «Рубин» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник "Рубина" и сборной Болгарии Ивелин Попов, права на которого принадлежат московскому "Спартаку", поделился своими планами на будущее в составе казанского клуба. Слова Попова приводит издание "Реальное время".
"Пока неизвестно. Разговоры с руководством "Рубина" уже были, думаю, что в ближайшее время все станет ясно. Надеюсь, все будет хорошо", — сказал 30-летний болгарин.
В текущем сезоне чемпионата России Попов провел 13 матчей в составе "Спартака" и результативными действиями не отметился. В футболке "Рубина" болгарский полузащитник сыграл девять матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.
Попов перешел в "Спартак" из краснодарской "Кубани" в июне 2015 года.
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