Форвард ЦСКА забил первый мяч в чемпионате Чехии

Нападающий московского ЦСКА Константин Базелюк , находящийся в аренде в чешском клубе "Зброёвка", забил свой первый мяч в национальном чемпионате в ворота "Теплице", сообщает "Советский спорт"

Экс-форвард молодежной сборной России вышел на замену в середине второго тайма, когда его команда вела со счетом 2:0. Спустя семь минут Базелюк отметился голом.

Это десятый выход на поле российского нападающего в чемпионате Чехии в сезоне-2017/18.

Благодаря победе "Зброёвка" сохранила возможность остаться в первом дивизионе чешского чемпионата. За два тура до конца команда занимает последнее место. Отставание от 14-го места, которое позволяет сохранить прописку в высшем дивизионе, составляет четыре очка.

Ранее сообщалось, что Базелюк арендован чешским клубом до конца сезона.