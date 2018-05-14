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Форвард ЦСКА забил первый мяч в чемпионате Чехии
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Форвард ЦСКА забил первый мяч в чемпионате Чехии 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Нападающий московского ЦСКА Константин Базелюк, находящийся в аренде в чешском клубе "Зброёвка", забил свой первый мяч в национальном чемпионате в ворота "Теплице", сообщает "Советский спорт".
Экс-форвард молодежной сборной России вышел на замену в середине второго тайма, когда его команда вела со счетом 2:0. Спустя семь минут Базелюк отметился голом.
Это десятый выход на поле российского нападающего в чемпионате Чехии в сезоне-2017/18.
Благодаря победе "Зброёвка" сохранила возможность остаться в первом дивизионе чешского чемпионата. За два тура до конца команда занимает последнее место. Отставание от 14-го места, которое позволяет сохранить прописку в высшем дивизионе, составляет четыре очка.
Ранее сообщалось, что Базелюк арендован чешским клубом до конца сезона.
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