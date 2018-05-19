Тренер «Наполи» не заинтересован в работе в «Зените»

По информации Football Italia, Сарри с высокой долей вероятности покинет итальянский клуб после завершение сезона.

Отмечается, что тренер не намерен возглавлять "Зенит", даже если ему поступит предложение по зарплате в размере €9 млн в год.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии "Наполи" занимает второе место в турнирной таблице. В Лиге Европы неаполитанский клуб остановился на стадии 1/16 финала.

Ранее сообщалось, что Сарри вел переговоры с петербургским клубом, но после долгих раздумий принял решение остаться в стане неаполитанцев.