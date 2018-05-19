Ещё
Тренер «Наполи» не заинтересован в работе в «Зените»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер «Наполи» не заинтересован в работе в «Зените» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри не заинтересован в работе в петербургском "Зените", сообщает "Советский спорт".
По информации Football Italia, Сарри с высокой долей вероятности покинет итальянский клуб после завершение сезона.
Отмечается, что тренер не намерен возглавлять "Зенит", даже если ему поступит предложение по зарплате в размере €9 млн в год.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии "Наполи" занимает второе место в турнирной таблице. В Лиге Европы неаполитанский клуб остановился на стадии 1/16 финала.
Ранее сообщалось, что Сарри вел переговоры с петербургским клубом, но после долгих раздумий принял решение остаться в стане неаполитанцев.
Газета.Ru: последние новости
Футболист сборной России прокомментировал свой трансфер в "Спартак" Дзюба пропустил первую тренировку сборной России перед ЧМ-2018 Конте объявит о своем будущем по окончании сезона
Комментарии  Ещё 28 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роналду ждет тюрьма или Россия17
Боярский пригрозил Уткину1
Медведев породил новый анекдот про Мутко509
Уткин назвал «Зенит» кладбищем талантов
Девушка Роналду опубликовала сексуальное фото24
Видео
02:25
Тренер назвал виновных в поражении сборной России
Хоккей
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
00:48
Роналду ждет тюрьма или Россия
Футбол Статьи
00:29
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
00:47
Медведеву разорят в Канаде
Фигурное катание Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
00:11
Жена Кержакова скрылась после истории с избиением
Футбол
05:57
Россия вышла на Канаду!
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение