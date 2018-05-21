«Зенит» назвал зарплату нового тренера

Руководство петербургского "Зенита" намерено назначить на пост главного тренера команды наставника итальянского "Наполи" Маурицио Сарри, сообщает "Советский спорт"

По информации La Gazzetta dello Sport, сине-бело-голубы готовы платить 59-летнему специалисту более €7 млн в год.

Отмечается, что предыдущий главный тренер "Зенита" Роберто Манчини , покинувший клуб по окончании прошедшего сезона, получал более €4 млн в год.

По итогам сезона петербургский клуб занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России и пробился в Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что Сарри откажется возглавить "Зенит", даже если ему поступит предложение по зарплате в размере €9 млн в год.