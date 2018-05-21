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«Зенит» назвал зарплату нового тренера
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«Зенит» назвал зарплату нового тренера 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Руководство петербургского "Зенита" намерено назначить на пост главного тренера команды наставника итальянского "Наполи" Маурицио Сарри, сообщает "Советский спорт".
По информации La Gazzetta dello Sport, сине-бело-голубы готовы платить 59-летнему специалисту более €7 млн в год.
Отмечается, что предыдущий главный тренер "Зенита" Роберто Манчини, покинувший клуб по окончании прошедшего сезона, получал более €4 млн в год.
По итогам сезона петербургский клуб занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России и пробился в Лигу Европы.
Ранее сообщалось, что Сарри откажется возглавить "Зенит", даже если ему поступит предложение по зарплате в размере €9 млн в год.
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