Манчини сочли убегающей с корабля крысой

Андрей Канчельскис: «У „Зенита“ нет результата. Манчини убежал, как крыса с корабля»

Под руководством итальянского специалиста "Зенит" впервые с 2008 года не попал в тройку призеров. Также команда в 1/16 финала Кубка России проиграла петербургскому "Динамо", а в Лиге Европы завершила выступление на стадии 1/8 финала, где уступила "Лейпцигу".

— Удивлены покером зенитовца Ерохина?

— Самое главное — результат, которого у "Зенита" нет. Манчини убежал, как крыса с корабля.

— Почему питерцы так слабо выступили?

— Ошибкой стало приглашение Манчини. Итальянец показал, что может работать исключительно с футболистами высокого уровня. С такими Хиддинк брал бронзу с "Анжи", а Моуринью работает в "МЮ".

Еще одним фактором стал уход из жизни Кости Сарсании. Он был большим человеком для нашего футбола, при нем команда очень хорошо смотрелась. Концовка чемпионата показала, что со средними и неизвестными ему игроками Манчини работать не может.

— Как считаете, результат этого сезона может привести к смене вектора при выборе тренера?

— Раньше наша тренерская школа была сильной. Капелло и Липпи конспектировали тренировочный процесс наших тренеров. Сейчас мы смотрим на Европу. Но у нас другой менталитет, понятия и люди. Мы никогда не будем играть, как немцы или бразильцы.

— Видите Семака в роли главного тренера "Зенита"?

— Почему бы и нет? Хуже точно не будет. У нас есть и свои футболисты. Просто нужно им доверять и вернуться к традициям, истории и системе, которые у нас были.