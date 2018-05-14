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«Наполи» одержал победу над «Сампдорией»
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«Наполи» одержал победу над «Сампдорией» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
"Наполи" одержал победу над "Сампдорией" в матче 37-го тура чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Генуе, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Аркадиуш Милик и Рауль Альбиоль.
"Наполи" с 88 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата страны. "Сампдория" находится на девятой строчке.
Ранее туринский "Ювентус" сыграл вничью с "Ромой" и стал чемпионом Италии.
Футбол. Чемпионат Италии. 37-й тур"Сампдория" (Генуя) — "Наполи" (Неаполь) — 0:2Голы: 0:1 — Милик, 72; 0:2 — Альбиоль, 80
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