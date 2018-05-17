Джанлуиджи Буффон объявил об уходе из «Ювентуса» после 17 лет выступлений за клуб

Вратарь итальянского футбольного клуба "Ювентус" Джанлуиджи Буффон покинет команду по окончанию сезона. Об этом 40-летний голкипер сообщил на пресс-конференции.

Буффон начал профессиональную карьеру в 1995 году в "Парме". В 1999 году он стал обладателем Кубка Италии, Суперкубка страны и Кубка УЕФА . В 2001 году Буффон перешел в "Ювентус", с которым девять раз выиграл чемпионат Италии (еще двух титулов клуб был лишен из-за коррупционного скандала), четыре раза — Кубок Италии, пять раз — Суперкубок страны. Буффон трижды играл в финалах Лиги чемпионов (2003, 2015, 2017), но ни разу не становился обладателем трофея. Всего в турнире он провел 117 матчей.

Буффон является рекордсменом по количеству побед в чемпионате Италии, а также занимает второе место по количеству проведенных матчей в чемпионате Италии (639). Ему принадлежит самая длинная сухая серия в чемпионате, в сезоне-2015/16 вратарь не пропускал мячи на протяжении 974 минут. В 2003 году Буффон был признан футболистом года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а в 2017 году — футболистом года в Италии. Он трижды признавался лучшим вратарем Лиги чемпионов и 12 раз — Италии.

На победном чемпионате мира 2006 года в Германии он был признан лучшим вратарем, а также вошел в символическую сборную турнира. Буффон — рекордсмен по количеству проведенных матчей за сборную Италии (176). Является серебряным призером чемпионата Европы — 2012 и бронзовым Кубка конфедераций — 2013. Буффон вошел в символическую сборную чемпионатов Европы 2008 и 2012 гг. Вратарь завершил международную карьеру после того, как итальянцы не смогли попасть на чемпионат мира 2018 года.

"Ювентус" досрочно стал чемпионом Италии за один тур до конца сезона, сыграв вничью в гостях с "Ромой" (0:0). В заключительном матче чемпионата "Ювентус" 19 мая примет "Верону".