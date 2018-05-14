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Дзюба: многие от меня отвернулись
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Артем Дзюба: «Это был трудный период, когда многие от меня отвернулись» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: Зенит/ТАСС
Нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба поблагодарил клуб и главного тренера Миодрага Божовича за то, что предоставили ему возможность выходить на поле. Форвард, контракт которого принадлежит "Зениту", вторую часть сезона провел в аренде. Он отыграл 10 матчей за "канониров", в которых забил 5 мячей.
— Это был трудный период, когда многие отвернулись, — приводит "Тульский футбол" слова Дзюбы. — Спасибо, что дали возможность играть, выходить на поле. Спасибо за поддержку команду. В этом году у нас был дружный коллектив, одно целое. Без этих ребят я не смог бы проявить себя, каждый из них — хороший человек и профессионал. Горд тем, что провел здесь 10 матчей.
Миодраг для меня как отец, как старший брат, он подбирает ключи к любому футболисту. Тула и ее болельщики навсегда в моем сердце. Тула научила уважать себя. Расстраивает, что не попали в Лигу Европы, но, думаю, и это по силам. Спасибо за веру в нас — без вашей поддержки ничего бы не было.
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