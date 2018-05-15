Ещё
Бузова объяснила, почему болеет за «Спартак»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бузова объяснила, почему болеет за «Спартак» 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что переживала за московский «Локомотив», когда она была в отношениях с полузащитником железнодорожников Дмитрием Тарасовым.
«Откровенно говоря, я поддерживала не конкретно «Локомотив», а команду, в которой играл любимый человек. После развода в «Локо» не осталось близких для меня людей. Супруг Юли Самедовой Саня ушёл в «Спартак», поэтому сейчас болею за этот клуб. Там также играют мужья других моих подруг — Денис Глушаков и Дима Комбаров», — цитирует Бузову «Стархит».
Она также рассказала, что в последнее время стала следить за хоккеем, и, в частности, за Национальной хоккейной лигой (НХЛ).
Ранее Бузова призналась, что болеет за «Спартак».
RT на русском: последние новости
В Госдуме оценили призыв Климкина к украинцам отказаться от поездки на ЧМ-2018 Манчини официально стал новым главным тренером сборной Италии по футболу Семак прибыл в офис «Газпрома» в Санкт-Петербурге
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая красотка в российской гимнастике26
На кого попадёт Россия в 1/4 финала16
«Локомотив», ЦСКА и «Анжи» сыграют в Юношеской лиге УЕФА
Загитову хотят оставить за бортом88
Муж Аршавиной отказывается от их общих детей47
Видео
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
04:00
Медведева ответила на откровения Тутберидзе по ОИ
Фигурное катание
01:17
Загитову хотят оставить за бортом
Фигурное катание
04:11
Вратаря выгнали с поля во время серии пенальти
Футбол
04:00
Тутберидзе назвала причину ухода Медведевой
Фигурное катание
09:07
Вся правда о поражении Медведевой на ОИ
Фигурное катание Статьи
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
ЧМ-2018 объявят на Украине вне закона
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение