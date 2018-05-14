«Тосно» оставили без бюджетного финансирования

ФК «Тосно» не будет финансироваться из бюджета, будет найден спонсор

Власти Ленинградской области не планируют осуществлять прямое финансирование из бюджета региона футбольного клуба "Тосно", который выиграл Кубок России по футболу в этом сезоне. Как сообщили ТАСС в правительстве региона, для команды в настоящее время продолжается поиск спонсора.

"В настоящее время продолжается поиск оптимальной формы финансирования, спонсоров, партнеров клуба. Ведется плановая работа в этом направлении. Прямой поддержки клуба из бюджета Ленинградской области не будет", — сказали в правительстве региона.

В правительстве также пока отказались прокомментировать ситуацию со сменой руководства команды. "Что касается вопросов изменений в руководстве команды, перемене юридического лица, на данный момент мы не комментируем ситуацию", — сказали в облправительстве. Ранее издание "Спорт Экспресс" со ссылкой на губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко сообщало, что "в клубе произойдут изменения юридического характера", в частности, говорилось о "приходе в клуб естественных монополий, которые смогут поддержать команду".

Как сообщалось ранее, губернатор Ленинградской области провел встречу с руководством команды после победы в финале Кубка России над курским "Авангардом". Встреча прошла 9 мая в Волгограде и закончилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Ленобласти. По словам гендиректора ФК "Тосно" Вячеслава Матюшенко, глава региона пообещал погасить долги футбольного клуба и финансовую поддержку в следующем сезоне.