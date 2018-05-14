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«Тосно» оставили без бюджетного финансирования
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ФК «Тосно» не будет финансироваться из бюджета, будет найден спонсор 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Власти Ленинградской области не планируют осуществлять прямое финансирование из бюджета региона футбольного клуба "Тосно", который выиграл Кубок России по футболу в этом сезоне. Как сообщили ТАСС в правительстве региона, для команды в настоящее время продолжается поиск спонсора.
"В настоящее время продолжается поиск оптимальной формы финансирования, спонсоров, партнеров клуба. Ведется плановая работа в этом направлении. Прямой поддержки клуба из бюджета Ленинградской области не будет", — сказали в правительстве региона.
В правительстве также пока отказались прокомментировать ситуацию со сменой руководства команды. "Что касается вопросов изменений в руководстве команды, перемене юридического лица, на данный момент мы не комментируем ситуацию", — сказали в облправительстве. Ранее издание "Спорт Экспресс" со ссылкой на губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко сообщало, что "в клубе произойдут изменения юридического характера", в частности, говорилось о "приходе в клуб естественных монополий, которые смогут поддержать команду".
Как сообщалось ранее, губернатор Ленинградской области провел встречу с руководством команды после победы в финале Кубка России над курским "Авангардом". Встреча прошла 9 мая в Волгограде и закончилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Ленобласти. По словам гендиректора ФК "Тосно" Вячеслава Матюшенко, глава региона пообещал погасить долги футбольного клуба и финансовую поддержку в следующем сезоне.
Клуб из Ленинградской области испытывает большие финансовые проблемы. 11 мая Российский футбольный союз отказал трем клубам, в том числе "Тосно", в выдаче лицензий на следующий сезон из-за невыполнения руководством команд обязательных критериев, в том числе финансовых. "Тосно" завершил сезоне на 15-м месте и вылетел во второй по силе дивизион чемпионата России — Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
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