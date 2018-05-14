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ЧМ-2018 объявят на Украине вне закона
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ЧМ-2018 объявят на Украине вне закона 

Рамблер 1 час назад
Украинские депутаты из Радикальной партии и «Самопомощи» внесли в Верховную Раду законопроект о запрете трансляций матчей ЧМ по футболу 2018 года на территории Украины. Об этом сообщает «Корреспондент».
По мнению разработчиков документа, запрет на трансляцию игр будет «актуальным и эффективным инструментом для недопущения популяризации» России на Украине.
Депутаты потребовали признать, что трансляция чемпионата на Украине будет «нарушением законных прав и интересов граждан».
Гендиректор Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявлял, что показ матчей ЧМ-2018 был бы «смертью» для компании. По его словам, сейчас НОТУ пытается продать пакет трансляций.
Ранее спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что украинским болельщикам «нечего делать» на ЧМ-2018. По его мнению, посещение ЧМ «несет дополнительные риски» для украинцев. Слободян считает, что украинцев в России попытаются «завербовать» или будут задерживать «за любое нарушение», поэтому им стоит «болеть дома».
Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.
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