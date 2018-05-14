Зеппельт прокомментировал отказ в российской визе: «Многим не нравится то, что нам удалось раскрыть»

Журналиста германского телеканала ARD Хайо Зеппельта , который вел расследования на тему употребления допинга российскими спортсменами, не аккредитовали на чемпионат мира по футболу и отказали в визе. Как пояснила газета Bild , Зеппельт в России — персона нон грата после своих расследований.

Отказ в российской визе спортивному журналисту вызвал жесткую критику в немецких СМИ. Негативно в адрес России высказываются и немецкие политики. ФИФА выступила с официальным заявлением о том, что ожидает от оргкомитета чемпионата в России дополнительной информации.

Как вы относитесь к тому, что вам отказали в визе в Россию?

Хайо Зеппельт: Я был немного удивлен. Согласно правилам ФИФА, Россия обязана сделать так, чтобы все журналисты, которые хотят освещать чемпионат мира, имели возможность это делать. Это очень жесткие правила ФИФА, которые распространяются на всех. Не только на Россию, это касается всех стран — хозяек ЧМ. Так что я был удивлен. [Хотя] с точки зрения ситуации в целом, я не так уж удивлен. Я знаю, что многим в России не нравится то, что нам удалось раскрыть. То, о чем мы рассказываем уже пару лет. Я знаю, что есть сильное сопротивление — в частности, со стороны российских государственных СМИ. Есть много пропаганды и дезинформации о нашей работе. Например, утверждение, что мы фокусируемся только на России — это неправда, наши расследования проходят во многих странах. Но я уже привык к тому, как государственные СМИ и пропагандисты реагируют на наши откровения, так что нам приходится смириться.

ФИФА уже сделала заявление по факту того, что вам отказали в визе. Связывались ли в с ФИФА и ожидаете ли последствий для России? Или, может быть, вы рассчитываете, что Россия изменит решение?

Хайо Зеппельт: Для меня это первый такой случай. Я многие годы проводил расследования во многих странах. Мы были в Китае, в Южной Америке, во многих странах Европы, в Северной и Центральной Америке, в Африке. Проводили много расследований по допингу. Наши публикации затронули многих людей, поскольку они были так или иначе причастны к допингу. Логично, что им не нравится наша работа, потому что мы расследуем их деятельность. Но со мной никогда не случалось, чтобы страна отказывала бы в визе журналисту, который расследует допинг в спорте. Для меня лично это вообще первый случай, когда страна запрещала бы журналисту приехать для освещения крупного спортивного события. Это что-то новенькое. Но это соответствует нынешнему тренду в России на ограничение свободы прессы и свободы слова. Именно те вещи, которые необходимы демократическому обществу, сейчас находятся на очень беспокоящем уровне в России.

Планируете ли вы призвать ФИФА наказать Россию за отказ в визе?

Хайо Зеппельт: Я не запрашивал визу самостоятельно. Так что комментировать не буду. Визу запрашивали от имени телеканала ARD. Это мой нынешний работодатель. Им предстоит решать, какие предпринять шаги в связи с этим — и предпринимать ли их вообще. Комментировать не хочу, потому что я всего лишь сотрудник телеканала.

Понимаю. И последний вопрос. Можете ли вы рассказать, что вы планировали делать в России во время своей поездки? И продолжите ли вы расследование…

Хайо Зеппельт: Прошу прощения, действительно ли вы считаете, что я заранее расскажу всем, чем мы занимаемся?

Ну, не конкретно. Может быть, вы можете подтвердить, что планировали приехать для проведения расследования?

Хайо Зеппельт: Нет, я ничего не подтверждаю. Это конфиденциальная информация. Если бы мы что-то и делали и вы бы спросили, что мы делаем, мы бы ничего не стали говорить. Я не комментирую. Это не значит, что мы ничего не делаем — и не значит, что мы что-то делаем. Я просто не хочу комментировать. В целом мы ведем расследования во множестве направлений, во многих странах и по многим видам спорта. Так что я не хочу говорить об этом. Если мы что-то найдем — мы сообщим об этом. Если ничего не найдем — ничего не сообщим.