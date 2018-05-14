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В Германии вступились за Зеппельта
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Кабмин ФРГ считает неправильным недопуск журналиста Зеппельта на ЧМ-2018 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Кабмин Германии подверг критике отказ на въезд в Россию журналисту Хайо Зеппельту для освещения предстоящего чемпионата мира по футболу, о котором ранее сообщил немецкий телеканал ARD. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Мы считаем данную меру российского ведомства неверной", — сказал он, не уточнив, о каком именно ведомстве идет речь.
Ранее в пятницу телеканал ARD выступил с утверждением, что российская сторона отказала Зеппельту в визе, необходимой для освещения предстоящего чемпионата мира по футболу. Как отметил телеканал, журналист находится в списке персон нон грата. ARD оценил это как "исключительный инцидент в истории спортивной журналистики телеканала и неслыханное вмешательство в свободу прессы с точки зрения освещения крупных событий, таких как чемпионат мира".
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