Опубликован рейтинг самых эффективных футболистов

Исследовательская компания CIES Football Observatory назвала лучших футболистов пяти сильнейших европейских лиг.
В список были включены футболисты, которые провели на поле не меньше 1800 минут (20 матчей).
В рейтинг не вошел нападающий "ПСЖ" Неймар, который провел на поле 1797 минут.
Лидером рейтинга стал форвард "Барселоны" Лионель Месси, вторым стал полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва (91,69), а замкнул тройку лучших форвард "Ювентуса" Пауло Дибала (91,37). Криштиану Роналду из "Реала" расположился на 16-м месте (88,58).