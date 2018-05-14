Семак прибыл в офис «Газпрома»

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак прибыл на заседание совета директоров "Зенита" в офис "Газпрома", сообщает "Советский спорт".
Известный телекомментатор Георгий Черданцев опубликовал в своем твиттере фотографию Семака, входящего в здание офиса, где будет обсуждаться вопрос о новом наставнике "Зенита".
Отмечается, что Семак числится в списке претендентов на пост главного тренера петербургского клуба.
Внимание! Эксклюзив! Это фото сделано только что на входе в офис «Газпрома» в Санкт-Петербурге. В профиле человека за дверью не трудно опознать С. Б. Семака @zenit_spb #интрига 😉 pic.twitter.com/lc01iritKC— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 14 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что большинство фанатов "Зенита" хотят видеть Семака новым главным тренером клуба.