Ещё
Семак прибыл в офис «Газпрома»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Семак прибыл в офис «Газпрома» в Санкт-Петербурге 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Главный тренер "Уфы" Сергей Семак прибыл на заседание совета директоров "Зенита" в офис "Газпрома", сообщает "Советский спорт".
Известный телекомментатор Георгий Черданцев опубликовал в своем твиттере фотографию Семака, входящего в здание офиса, где будет обсуждаться вопрос о новом наставнике "Зенита".
Отмечается, что Семак числится в списке претендентов на пост главного тренера петербургского клуба.
Ранее сообщалось, что большинство фанатов "Зенита" хотят видеть Семака новым главным тренером клуба.
Газета.Ru: последние новости
ФИФА ожидает от властей России информации по делу журналиста Зеппельта Правительство Ленинградской области отказалось от финансирования "Тосно" Стал известен полный список из пяти кандидатов на пост тренера "Зенита"
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева ответила на откровения Тутберидзе по ОИ4
Тутберидзе назвала причину ухода Медведевой21
ЧМ-2018 объявят на Украине вне закона312
Должок за Пхенчхан16
Медведев породил новый анекдот про Мутко509
Видео
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
04:00
Медведева ответила на откровения Тутберидзе по ОИ
Фигурное катание
04:00
Тутберидзе назвала причину ухода Медведевой
Фигурное катание
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
ЧМ-2018 объявят на Украине вне закона
Футбол Статьи
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:39
«Спартак» проиграл «Динамо»
Футбол
00:31
Россия взяла Швейцарию приступом
Хоккей Статьи
00:38
Боец UFC закончил бой ударом на $50 тыс.
MMA
01:02
Лавров увидел в «Спартаке» отражение русской души
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение