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Дзюба приветствовал возвращение Игнашевича
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Дзюба: Игнашевич будет важным и очень нужным усилением сборной России на ЧМ-2018 

ТАСС 40 минут назад
Фото: ТАСС
Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич имеет огромный опыт выступлений за сборную России, его возвращение в национальную команду станет важным и очень нужным усилением на чемпионате мира 2018 года по футболу. Такое мнение журналистам высказал форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба.
В понедельник Российский футбольный союз (РФС) объявил, что 38-летний Игнашевич вызван в сборную страны для подготовки к чемпионату мира вместо 28-летнего защитника "Рубина" Руслана Камболова, который получил повреждение голени в матче заключительного тура чемпионата России с "Краснодаром". Последний раз Игнашевич выходил на поле в составе национальной команды 20 июня 2016 года на чемпионате Европы во Франции в матче с командой Уэльса (0:3), после чего объявил о завершении карьеры в сборной.
"Игнашевич — это легенда, у него огромный опыт, — сказал Дзюба. — Это важное и очень нужное усиление для нашей сборной. Он поможет своим опытом молодым футболистам и своей игрой нашей команде. Играть на таком уровне в таком возрасте — это очень круто".
Голкипер и капитан сборной России Игорь Акинфеев признался, что не знал о решении партнера по ЦСКА вернуться в национальную команду: "Эмоции (о его возвращении) самые положительные. Я узнал как и все остальные. До этого момента не знал, что Игнашевич согласился вернуться в сборную".
Игнашевич дебютировал в сборной России в августе 2002 года, в 2008 году стал бронзовым призером чемпионата Европы. Всего на его счету 120 матчей в составе сборной, он является рекордсменом национальной команды по этому показателю. В завершившемся чемпионате России Игнашевич провел 25 игр и отметился одним голом.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии (14 июня, стадион "Лужники"), Египта (19 июня, стадион "Санкт-Петербург") и Уругвая (25 июня, "Самара-Арена").
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