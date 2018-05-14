ФИФА ожидает от властей РФ информации по Зеппельту

ФИФА ожидает от властей РФ информации по делу журналиста Зеппельта, которому отказали в визе

Международная федерация футбола (ФИФА) ожидает от российских властей информации по визе для немецкого журналиста Хайо Зеппельта.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

«Мы можем подтвердить, что ФИФА одобрила запрос господина Зеппельта на аккредитацию на чемпионат мира. Мы ожидаем от российских властей больше информации о статусе визы через местный оргкомитет. Свобода прессы имеет первостепенное значение для ФИФА, и мы всегда стремимся предоставить представителям СМИ наилучшие условия для освещения всех событий под эгидой ФИФА», — говорится в заявлении.