Иньеста назвал варианты продолжения карьеры 

Полузащитник футбольного клуба "Барселона" Андрес Иньеста сообщил о конкретных вариантах продолжения карьеры, передает "Советский спорт".
"Я должен принять одно из самых важных решений в жизни. Есть два варианта — Китай и Япония, каждый со своими нюансами. Мы должны все взвесить и принять наилучшее решение.
Надеюсь дать ответ на следующей неделе, чтобы потом сосредоточиться на чемпионате мира", — цитирует испанца Onda Cero.
34-летний хавбек покинет сине-гранатовых по окончании текущего сезона. Он находится в системе "Барселоны" с 1996 года.
В нынешнем сезоне он провел 43 матча во всех соревнованиях, забил два мяча и сделал четыре голевые передачи.
Ранее сообщалось, что игроки и руководство "Барселоны" организовали прощальный ланч для Иньесты.