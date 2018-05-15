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Иньеста назвал варианты продолжения карьеры
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Иньеста назвал варианты продолжения карьеры 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Полузащитник футбольного клуба "Барселона" Андрес Иньеста сообщил о конкретных вариантах продолжения карьеры, передает "Советский спорт".
"Я должен принять одно из самых важных решений в жизни. Есть два варианта — Китай и Япония, каждый со своими нюансами. Мы должны все взвесить и принять наилучшее решение.
Надеюсь дать ответ на следующей неделе, чтобы потом сосредоточиться на чемпионате мира", — цитирует испанца Onda Cero.
34-летний хавбек покинет сине-гранатовых по окончании текущего сезона. Он находится в системе "Барселоны" с 1996 года.
В нынешнем сезоне он провел 43 матча во всех соревнованиях, забил два мяча и сделал четыре голевые передачи.
Ранее сообщалось, что игроки и руководство "Барселоны" организовали прощальный ланч для Иньесты.
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