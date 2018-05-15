Иньеста назвал варианты продолжения карьеры

"Я должен принять одно из самых важных решений в жизни. Есть два варианта — Китай и Япония, каждый со своими нюансами. Мы должны все взвесить и принять наилучшее решение.

Надеюсь дать ответ на следующей неделе, чтобы потом сосредоточиться на чемпионате мира", — цитирует испанца Onda Cero.

34-летний хавбек покинет сине-гранатовых по окончании текущего сезона. Он находится в системе "Барселоны" с 1996 года.

В нынешнем сезоне он провел 43 матча во всех соревнованиях, забил два мяча и сделал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что игроки и руководство "Барселоны" организовали прощальный ланч для Иньесты.