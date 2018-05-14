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Путин пригласил лидеров ЕАЭС и Молдовы на ЧМ
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Путин пригласил лидеров стран ЕАЭС и Молдовы на чемпионат мира по футболу в РФ 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также президента Молдовы Игоря Додона посетить матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет в РФ. Об этом он заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
В своем выступлении на заседании президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пожелал России провести предстоящий чемпионат на высоком уровне и выразил надежду, что присутствующие в зале главы государств получат приглашения на мундиаль.
"Вы все приглашены, я уже об этом говорил", — ответил на его слова российский лидер.
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