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На Украине из кубка Лиги чемпионов сделали игрушку
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На Украине из кубка Лиги чемпионов сделали игрушку 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко дал своей дочери поиграть кубком Лиги чемпионов. Скриншот публикации в Instagram опубликован в группе «Спасите мою маму» в Facebook.
По правилам Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), трофей должен перемещаться под охраной и передаваться только официальным лицам. Отмечается, что фото было сделано в автомобиле гражданской супруги Павелко Екатерины Чаус. Позднее публикация была удалена из социальной сети.
Кубок Лиги чемпионов в настоящий момент находится в распоряжении украинских футбольных чиновников, которые организуют финал турнира. В апреле трофей уже побывал в церкви. В начале мая фотографию с кубком опубликовала старшая дочь Павелко Анастасия.
Публикации фотографий родственников президента ФФУ стали причиной негодования пользователей соцсетей. Многие из них отмечали, что болельщики были вынуждены долгое время стоять в очередях, чтобы увидеть кубок и сфотографироваться с ним.
Финал турнира состоится 26 мая в Киеве. В решающем матче сыграют «Реал» и «Ливерпуль».
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