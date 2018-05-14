«Все тайное становится явным»

Бывшая возлюбленная футболиста Александра Кержакова Екатерина Сафронова сделала скандальное заявление. По ее словам, спортсмен и его нынешняя супруга Милана разошлись еще год назад.

Сафронова дала откровенное интервью. Она заявила, что не удивилась бы, если бы узнала, что Кержаков бьет жену.

Журналист "Московского комсомольца" вспомнил, как Милана выложила снимок с синяком под глазом. Многие тогда подумали, что муж избил ее.

"Все тайное становится явным. Увидите, еще многое вскроется. Просто сейчас я не хочу весь их негатив обрушить на себя. Я много знаю, что происходит в их семье. Могу сказать одно — вовремя меня Бог отвел от этого мужчины", — прокомментировала ситуацию Сафронова.

Она отметила, что не хочет принимать участие в конфликте Кержакова и его жены. "Можно я пока больше ничего не будут комментировать? Чем меньше я стану участвовать в их разборке, тем спокойнее буду жить", — взмолилась Сафронова.

"Сейчас мне не хочется, чтобы меня к их истории как-то притягивали. И совсем не горю желанием, чтобы меня ассоциировали с Кержаковым", — подчеркнула она в беседе с корреспондентом издания.

Кроме того Сафронова рассказала, что уже несколько лет не виделась с сыном Игорем. Кержаков не дает ей увидеть ребенка.

"По слухам, он постоянно живет с бабушкой. Кержакова вроде там и близко нет", — добавила бывшая возлюбленная спортсмена.